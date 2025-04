HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Jost Werke von 76 auf 75 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Übernahme von Hyva helfe angesichts der Unsicherheiten für das Nordamerika-Geschäft, schrieb Analyst Jorge Gonzalez Sadornil in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Synergien aus der Integration des niederländischen Herstellers von Hydraulik-Anwendungen für Lkw seien der Schlüssel für die Margenerholung von Jost. Für 2025 senkte der Experte seine Gewinnannahmen (bereinigtes Ebit) leicht - dabei werde ein schwächeres Szenario für den Truck-Absatz in Nordamerika nicht gänzlich durch bessere Aussichten für Hyva ausgeglichen./ag/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.04.2025 / 09:01 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.04.2025 / 09:01 / MEZ



