MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Koenig & Bauer mit "Add" und einem Kursziel von 20 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Druckmaschinenhersteller sei eines der führenden Unternehmen mit der breitesten Produktpalette und in vielen Bereichen unangefochtener Branchenprimus, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Unternehmen habe sich gut von den Folgen der Corona-Pandemie erholt. Die Bewertung spiegele trotz vielleicht zu ehrgeiziger mittelfristiger Ziele die auf lange Sicht attraktiven Wachstums- und Ergebnisaussichten nicht angemessen wider./gl/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.08.2023 / 11:06 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





