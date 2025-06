NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Siemens Healthineers auf "Overweight" mit einem Kursziel von 60,50 Euro belassen. Die Ende Juli anstehenden Zahlen für das laufende, dritte Geschäftsquartal dürften ähnliche Trends wie im vorangegangenen Quartal belegen, schrieb David Adlington in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick. Wegen negativer Wechselkurseffekte senkte er aber seine Schätzung für das diesjährige Ergebnis je Aktie. Der Ausblick des Medizintechnikkonzerns erscheine gut untermauert. Doch die Unsicherheit über die Beteiligung des Mutterkonzerns Siemens bleibe ein Hemmschuh für die Aktie./rob/gl/mf



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.06.2025 / 08:53 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.06.2025 / 08:55 / BST





