NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Schneider Electric mit einem Kursziel von 290 Euro auf "Outperform" belassen. Informationen des Technologiekonzerns zu den jüngsten Geschäftstrends vor den Ende Juli anstehenden Quartalszahlen seien angesichts der im Vorfeld vorhandenen Sorgen erfreulich ausgefallen, schrieb Alasdair Leslie in einem am Freitag vorliegenden Kommentar. Er hob hervor, dass sich am Jahresausblick nichts geändert habe und dass die Ziele bereits schwächere Trends im Wohnungsmarkt berücksichtigten./rob/gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.06.2025 / 08:35 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.06.2025 / 08:35 / UTC





