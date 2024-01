HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Krones vor Quartalszahlen von 128 auf 139 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Jorge Gonzalez Sadornil rechnet mit soliden Resultaten des Herstellers von Getränkeabfüllanlagen. Der Auftragseingang dürfte erneut das Glanzlicht sein und bestätigen, dass die Nachfrage in schwachen Konjunkturzyklen robust sei, schrieb er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ajx/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.01.2024 / 07:50 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.01.2024 / 07:57 / MEZ



