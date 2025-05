NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Lanxess auf "Underperform" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Nach der Veräußerung des Polyurethan-Geschäfts habe sich der Spezialchemiekonzern ausreichend entlastet, um das Nachfragerisiko im aktuellen Umfeld zu bewältigen, schrieb Chris Counihan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er senkte seine Ergebnisprognosen (Ebitda) für die Jahre 2025 bis 2027 leicht./edh/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2025 / 12:17 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2025 / 12:17 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.