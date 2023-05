LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Lufthansa nach einem Treffen mit dem Finanzchef Remco Steenbergen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Mit Blick auf die Nachfrage in der Passage sei das Unternehmen zuversichtlich und er sei es auch, schrieb Analyst Andrew Lobbenberg in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Lufthansa sehe noch keine Anzeichen einer Schwäche bei den Umsatztrends. Die Aussichten auf den Monat August seien eindeutig stark, für den September würden weniger Buchungen erwartet./bek/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2023 / 18:20 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2023 / 18:24 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.