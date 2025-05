NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat LVMH auf "Neutral" mit einem Kursziel von 610 Euro belassen. In den vergangenen Quartalen sei die Umsatzentwicklung des Luxusgüterkonzerns mit Mode- und Lederwaren einigen Konkurrenten hinterhergehinkt, schrieb Chiara Battistini in einem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. In der Vergangenheit habe LVMH in schwierigen Zeiten immer eine Führungsrolle gespielt, doch nun gebe es für die meisten Marken Hindernisse zu überwinden. Trotz des deutlichen Kursrückgangs sei es noch zu früh für einen positiveren Blick auf die Aktie. Angesichts der wohl verhaltenen Ergebnisaussichten und möglicher weiterer Senkungen der Konsensschätzungen fehle es zunächst an Kurstreibern./rob/gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2025 / 21:00 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2025 / 00:15 / BST





