NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für LVMH mit einem Kursziel von 700 Euro auf "Outperform" belassen. Das Management der Franzosen habe nicht die erhofften Signale geboten, schrieb Analyst Luca Solca am Dienstagabend nach der Telefonkonferenz zu den Jahreszahlen. Die Sonderbelastungen für das Ergebnis dürften nicht von schrumpfenden Umsätzen in vielen Bereichen ablenken, so Solca. Man habe Probleme erkannt und gehe sie an, aber das brauche Zeit. Derweil helfe aktuell aber eine Nachfragebelebung in den USA./ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2025 / 23:02 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2025 / 23:02 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.