Medios Aktie
|10,06EUR
|-0,08EUR
|-0,79%
WKN DE: A1MMCC / ISIN: DE000A1MMCC8
Medios Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Medios vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) des Pharmaunternehmens dürfte um 3 Prozent gesunken sein, schrieb Michael Kuhn in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Den Umsatz erwartet der Experte in etwa auf Vorjahresniveau./edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Medios AG Buy
|
Unternehmen:
Medios AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
16,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
10,12 €
|
Abst. Kursziel*:
58,10%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
10,06 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
59,05%
|
Analyst Name::
Michael Kuhn
|
KGV*:
-
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|10,06
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|Raiffeisen neutral
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|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
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|UBS AG
|14:56
|Nestlé Neutral
|UBS AG
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|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:55
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|14:55
|KRONES Kaufen
|DZ BANK
|14:54
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:54
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|14:53
|arGEN-X Kaufen
|DZ BANK
|14:53
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:53
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|Bernstein Research
|14:53
|Carl Zeiss Meditec Halten
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|DZ BANK
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|14:51
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|Deutsche Bank AG
|14:50
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|Deutsche Bank AG
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|14:49
|arGEN-X Hold
|Deutsche Bank AG
|14:42
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|14:41
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|Deutsche Bank AG
|14:41
|Sartorius vz. Buy
|UBS AG
|14:40
|L'Oréal Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:40
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|Deutsche Bank AG
|14:40
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|UBS AG
|14:40
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|Bernstein Research
|14:40
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|14:40
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