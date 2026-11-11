Medios Aktie
|11,30EUR
|0,38EUR
|3,48%
WKN DE: A1MMCC / ISIN: DE000A1MMCC8
Medios Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Medios nach Zahlen von 16 auf 15 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Dass das Unternehmen ein wenig vorsichtiger auf das Gesamtjahr blicke, überrasche ihn nicht, schrieb Michael Kuhn in seiner am Mittwoch vorliegenden Reaktion./mis/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 08:13 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Medios AG Buy
|
Unternehmen:
Medios AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
15,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
10,94 €
|
Abst. Kursziel*:
37,11%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
11,30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
32,74%
|
Analyst Name::
Michael Kuhn
|
KGV*:
-
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10.11.26
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|Medios Buy
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|08:36
|Medios Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.26
|Medios Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.10.26
|Medios Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|Medios Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:45
|Medios Buy
|Warburg Research
|08:36
|Medios Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.26
|Medios Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.10.26
|Medios Buy
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|Medios Buy
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Aktien in diesem Artikel
|Medios AG
|11,26
|3,11%
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|Warburg Research
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|10:34
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|10:33
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|Warburg Research
|10:25
|Siemens Energy Outperform
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|10:14
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:13
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:08
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:07
|Vincorion Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:00
|Siemens Energy Buy
|UBS AG
|10:00
|Brenntag Neutral
|UBS AG
|09:58
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|09:58
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|09:21
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|09:16
|Hypoport Buy
|Deutsche Bank AG
|09:13
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|09:12
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:11
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|09:10
|1&1 Buy
|Deutsche Bank AG
|09:10
|Vonovia Buy
|Deutsche Bank AG
|09:08
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|09:07
|K+S Sell
|Deutsche Bank AG
|09:07
|TAG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|09:06
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|Jefferies & Company Inc.
|09:00
|Grand City Properties Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:59
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|08:58
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|Jefferies & Company Inc.
|08:56
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|08:55
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|08:55
|JENOPTIK Buy
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|Brenntag Hold
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|K+S Underperform
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|08:19
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|08:18
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|08:17
|Brenntag Hold
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