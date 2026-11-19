Medios Aktie
|10,98EUR
|0,18EUR
|1,67%
WKN DE: A1MMCC / ISIN: DE000A1MMCC8
Medios Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Medios angesichts des Starts eines Aktienrückkaufprogramms mit einem Kursziel auf "Buy" von 15 Euro belassen. Analyst Michael Kuhn sprach am Donnerstag mit Blick auf die aktuelle Bewertung der Aktien des Berliner Pharmaunternehmens von einem sinnvollen Schritt./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2026 / 08:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Medios AG Buy
|
Unternehmen:
Medios AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
15,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
11,22 €
|
Abst. Kursziel*:
33,69%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
10,98 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
36,61%
|
Analyst Name::
Michael Kuhn
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Medios AG
|
09:49
|AKTIE IM FOKUS: Medios mit Erholungsrally dank Aktienrückkäufen (dpa-AFX)
|
09:28
|Börse Frankfurt: Anleger lassen SDAX zum Start des Donnerstagshandels steigen (finanzen.at)
|
18.11.26
|EQS-CMS: Medios AG: Purchase of Treasury Shares (EQS Group)
|
18.11.26
|EQS-CMS: Medios AG: Erwerb eigener Aktien (EQS Group)
|
18.11.26
|EQS-News: Medios beschließt neues Aktienrückkaufprogramm (EQS Group)
|
18.11.26
|EQS-News: Medios Approves New Share Buyback Program (EQS Group)
|
18.11.26
|EQS-Adhoc: Medios AG: Medios AG beschließt Aktienrückkaufprogramm (EQS Group)
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|29.10.26
|Medios Buy
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|23.10.26
|Medios Buy
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|Deutsche Bank AG
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|11.11.26
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|Medios Buy
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|Medios Buy
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Aktien in diesem Artikel
|Medios AG
|10,98
|1,67%
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|09:50
|Sanofi Buy
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|09:35
|Richemont Outperform
|RBC Capital Markets
|09:32
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|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:19
|MBB Hold
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|Ryanair Buy
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|Jefferies & Company Inc.
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|Jefferies & Company Inc.
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|18.11.26
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|18.11.26
|ASOS Neutral
|UBS AG