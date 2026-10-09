Mercedes-Benz Group Aktie
|39,25EUR
|0,14EUR
|0,36%
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Mercedes-Benz nach einem Unternehmenskontakt vor den Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Die Äußerungen von Finanzchefin Christina Schenk seien recht verhalten ausgefallen, schrieb Philippe Houchois in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Sie sei auf einige Herausforderungen für die Branche eingegangen und habe signalisiert, dass die Marge im Pkw-Bereich im dritten Quartal außerhalb der bekräftigten Zielspanne für 2026 von 3 bis 5 Prozent liegen könnte./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2026 / 15:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 15:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|
Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
52,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
39,19 €
|
Abst. Kursziel*:
32,70%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
39,25 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
32,50%
|
Analyst Name::
Philippe Houchois
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|
07:40
|Mercedes-Benz-Aktie im Blick: RBC-Rating bleibt unverändert bei ‘Sector Perform’ (dpa-AFX)
|
08.10.26
|Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 liegt zum Ende des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.at)
|
08.10.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich in Rot (finanzen.at)
|
08.10.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX legt letztendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
08.10.26
|Börse Europa: Euro STOXX 50 legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
08.10.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX präsentiert sich nachmittags leichter (finanzen.at)
|
08.10.26
|Börse Frankfurt: DAX zeigt sich nachmittags schwächer (finanzen.at)
|
08.10.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht am Donnerstagmittag Verluste (finanzen.at)
Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|08.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.10.26
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|23.09.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|08.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.10.26
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|23.09.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|08.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.26
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|27.08.26
|Mercedes-Benz Group Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.02.25
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|13.01.25
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|03.12.24
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|08.10.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.09.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|22.09.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|21.09.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|16.09.26
|Mercedes-Benz Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|39,06
|-0,12%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:25
|Wienerberger kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:22
|Porsche vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:19
|Saint-Gobain Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:16
|arGEN-X Outperform
|Bernstein Research
|08:06
|Heidelberg Materials Outperform
|RBC Capital Markets
|07:50
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|07:48
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|07:45
|RATIONAL Outperform
|RBC Capital Markets
|07:39
|Rheinmetall Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.10.26
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.26
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.26
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.10.26
|SGL Carbon Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.26
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.26
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.26
|Carrefour Market-Perform
|Bernstein Research
|08.10.26
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|08.10.26
|AB InBev Buy
|UBS AG
|08.10.26
|Diageo Neutral
|UBS AG
|08.10.26
|L'Oréal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.26
|Enel Buy
|UBS AG
|08.10.26
|ING Group Buy
|UBS AG
|08.10.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|08.10.26
|Fresenius Medical Care Market-Perform
|Bernstein Research
|08.10.26
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|08.10.26
|CEWE Stiftung Buy
|Warburg Research
|08.10.26
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|08.10.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|08.10.26
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|08.10.26
|GEA Hold
|Warburg Research
|08.10.26
|Siemens Energy Halten
|DZ BANK
|08.10.26
|Continental Outperform
|Bernstein Research
|08.10.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|Vincorion Buy
|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|arGEN-X Outperform
|Bernstein Research
|08.10.26
|SAFRAN Buy
|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|08.10.26
|AT & S kaufen
|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|08.10.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|08.10.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|08.10.26
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG