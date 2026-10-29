Mercedes-Benz Group Aktie
|40,80EUR
|0,78EUR
|1,94%
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 45,00 auf 42,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Erfinder des Automobils scheine einen Umbruch vorzubereiten, schrieb Patrick Hummel am Mittwoch. Mit den Ergebnissen einer Strategie-Überarbeitung rechne er anlässlich der Jahresbilanz im kommenden Februar. Dabei stünden vor allem die Rolle in China und die Investitionen im Fokus./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 18:02 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral
|
Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
42,50 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
40,53 €
|
Abst. Kursziel*:
4,87%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
40,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
4,18%
|
Analyst Name::
Patrick Hummel
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|
12:26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50-Börsianer greifen am Donnerstagmittag zu (finanzen.at)
|
11:28
|Deutsche Bank AG: Buy für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie (finanzen.at)
|
09:29
|Donnerstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 sackt zum Start ab (finanzen.at)
|
28.10.26
|Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich im Aufwind (finanzen.at)
|
28.10.26
|Mercedes-Benz-Aktie stärker: Gewinnplus nach schwachem Vorjahreszeitraum (dpa-AFX)
|
28.10.26
|STOXX-Handel So entwickelt sich der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
28.10.26
|ROUNDUP/Trübere Aussichten bei Mercedes-Benz: Abhängigkeit von China soll sinken (dpa-AFX)
|
28.10.26
|Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 notiert mittags im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|11:07
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|10:36
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|28.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:07
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|10:36
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|28.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:36
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|28.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.02.25
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|13.01.25
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|03.12.24
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|11:07
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|27.10.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.10.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|08.10.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|40,76
|1,84%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:54
|GSK Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:53
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|13:53
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|13:51
|Renault Sell
|UBS AG
|13:51
|Intesa Sanpaolo Overweight
|Barclays Capital
|13:49
|WACKER CHEMIE Kaufen
|DZ BANK
|13:46
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:45
|Beiersdorf Halten
|DZ BANK
|13:41
|GSK Neutral
|UBS AG
|13:40
|Verbund Hold
|Deutsche Bank AG
|13:25
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:22
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|13:19
|Microsoft Buy
|UBS AG
|13:19
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|13:11
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:09
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|13:06
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|13:01
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:57
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:56
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|12:55
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:50
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:49
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|12:46
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:45
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:43
|STRATEC Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:43
|Air Liquide Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:42
|DWS Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:41
|Medios Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:40
|Knorr-Bremse Buy
|Warburg Research
|12:33
|Knorr-Bremse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:29
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:25
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:25
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:17
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:14
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|12:11
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:08
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|12:07
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:02
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|11:52
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:51
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:51
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:45
|Unilever Sell
|UBS AG
|11:45
|Delivery Hero Neutral
|UBS AG
|11:45
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|UBS AG
|11:44
|Microsoft Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:43
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:21
|Danone Buy
|UBS AG
|11:21
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG