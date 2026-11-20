Mercedes-Benz Group Aktie
|38,19EUR
|0,03EUR
|0,07%
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 44 auf 38 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analyst Tom Narayan passte seine Schätzungen für einige europäische Autobauer in seinem am Freitag vorliegenden Resümee an die Erkenntnisse aus der Berichtssaison an. Die Hersteller hätten weiter ein Problem mit dem immer schwächeren Markt in China und gleichzeitig härterer Konkurrenz aus China in der Heimat. Die schnellere Adoption von E-Autos gehe zulasten der Margen. Kostensenkungen blieben die eigentliche Stellschraube für die Ergebnisse./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2026 / 18:25 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2026 / 18:25 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
|
Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
38,00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
38,00 €
|
Abst. Kursziel*:
0,00
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
38,19 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-0,48%
|
Analyst Name::
Tom Narayan
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|
19.11.26
|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Donnerstagshandels in Rot (finanzen.at)
|
19.11.26
|XETRA-Handel LUS-DAX schwächelt letztendlich (finanzen.at)
|
19.11.26
|Verluste in Frankfurt: DAX verbucht letztendlich Verluste (finanzen.at)
|
19.11.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX notiert am Donnerstagnachmittag im Minus (finanzen.at)
|
19.11.26
|Börse Frankfurt in Rot: DAX zeigt sich am Donnerstagnachmittag schwächer (finanzen.at)
|
19.11.26
|Freundlicher Handel in Europa: So steht der Euro STOXX 50 am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
|
19.11.26
|Mercedes-Benz: Droht dem Autobauer ein Verkaufsverbot in den USA? (Spiegel Online)
|
19.11.26
|Handel in Frankfurt: DAX verbucht Gewinne (finanzen.at)
Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|06:27
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|10.11.26
|Mercedes-Benz Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|Mercedes-Benz Group Kaufen
|DZ BANK
|06:27
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|10.11.26
|Mercedes-Benz Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|Mercedes-Benz Group Kaufen
|DZ BANK
|02.11.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|Mercedes-Benz Group Kaufen
|DZ BANK
|29.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|28.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.02.25
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|13.01.25
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|03.12.24
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|06:27
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|10.11.26
|Mercedes-Benz Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|27.10.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|37,94
|-0,58%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:39
|Apple Neutral
|UBS AG
|07:33
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:20
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:20
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|07:19
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:18
|Drägerwerk vz. Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:18
|freenet Overweight
|Barclays Capital
|07:14
|AUTO1 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:14
|Deutsche Börse Sell
|UBS AG
|06:27
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06:26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06:26
|Scout24 Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|OHB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|Assicurazioni Generali Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|19.11.26
|Walmart Kaufen
|DZ BANK
|19.11.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|19.11.26
|BASF Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|Evonik Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Talanx Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.11.26
|Alstom Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.11.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Valeo Neutral
|UBS AG
|19.11.26
|Schaeffler Neutral
|UBS AG
|19.11.26
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|19.11.26
|Michelin Neutral
|UBS AG
|19.11.26
|Continental Buy
|UBS AG
|19.11.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|19.11.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|19.11.26
|Stellantis Neutral
|UBS AG
|19.11.26
|Renault Sell
|UBS AG
|19.11.26
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|19.11.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|19.11.26
|BMW Neutral
|UBS AG
|19.11.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|19.11.26
|ams neutral
|Deutsche Bank AG
|19.11.26
|Santander Buy
|UBS AG
|19.11.26
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|19.11.26
|Bechtle Buy
|UBS AG
|19.11.26
|Polytec add
|Baader Bank
|19.11.26
|HUGO BOSS Sell
|Warburg Research