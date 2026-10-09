Mercedes-Benz Group Aktie

39,78EUR 0,67EUR 1,71%
Mercedes-Benz Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000

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09.10.2026 12:23:59

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Mercedes-Benz auf "Buy" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Vor den Quartalszahlen am 28. Oktober sehe er im Chinageschäft sowie in der Zusammensetzung des Modellportfolios weiterhin die größten Belastungsfaktoren, schrieb Tim Rokossa in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Zudem sollten die gestiegenen Rohmaterialkosten die Profitabilität belasten. Er rechnet daher mit einer operativen Marge (Ebit) im Autogeschäft unter den angestrebten 3 bis 5 Prozent./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 08:12 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
70,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
39,11 € 		Abst. Kursziel*:
78,98%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
39,78 € 		Abst. Kursziel aktuell:
75,99%
Analyst Name::
Tim Rokossa 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Aktien in diesem Artikel

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 39,78 1,71% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

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13:16 Mercedes-Benz Group Neutral UBS AG
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