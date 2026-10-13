Mercedes-Benz Group Aktie

39,67EUR 0,41EUR 1,03%
Mercedes-Benz Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000

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13.10.2026 18:04:51

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Mercedes-Benz vor Zahlen zum dritten Quartal von 54 auf 44 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Sector Perform" belassen. Die Geschäfte auf dem chinesischen Markt seien nach wie vor der große Belastungsfaktor, schrieb Tom Narayan in einem Ausblick am Dienstag. Die Auslieferungen seien dort zuletzt auf Jahressicht um fast ein Drittel zurückgegangen. Die Marge im Autogeschäft drohe unter die Zielspanne des Autobauers von 3 bis 5 Prozent zu fallen./bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 11:51 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 11:51 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
44,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
39,80 € 		Abst. Kursziel*:
10,55%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
39,67 € 		Abst. Kursziel aktuell:
10,92%
Analyst Name::
Tom Narayan 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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18:04 Mercedes-Benz Group Sector Perform RBC Capital Markets
12.10.26 Mercedes-Benz Group Buy Jefferies & Company Inc.
09.10.26 Mercedes-Benz Group Neutral UBS AG
09.10.26 Mercedes-Benz Group Buy Deutsche Bank AG
08.10.26 Mercedes-Benz Group Buy Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 39,67 1,03% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Aktuelle Aktienanalysen

18:04 Mercedes-Benz Group Sector Perform RBC Capital Markets
17:54 Nutrien Outperform RBC Capital Markets
17:08 Ahold Delhaize Underweight JP Morgan Chase & Co.
17:02 Schaeffler Neutral JP Morgan Chase & Co.
16:59 Porsche vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
16:41 BMW Overweight JP Morgan Chase & Co.
16:36 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Kaufen DZ BANK
16:31 Givaudan Overweight JP Morgan Chase & Co.
16:22 Schaeffler Buy Jefferies & Company Inc.
15:21 JPMorgan Chase Outperform RBC Capital Markets
14:57 SMA Solar Buy Jefferies & Company Inc.
14:49 JPMorgan Chase Hold Jefferies & Company Inc.
14:47 Porsche vz. Buy Deutsche Bank AG
14:20 Diageo Outperform Bernstein Research
13:20 DEUTZ Buy Warburg Research
13:16 ABB Neutral UBS AG
13:15 Diageo Buy Jefferies & Company Inc.
13:14 GSK Sector Perform RBC Capital Markets
13:14 Eni Buy Jefferies & Company Inc.
13:14 Fraport Buy Jefferies & Company Inc.
13:13 Microsoft Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:12 Givaudan Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:12 Commerzbank Sector Perform RBC Capital Markets
13:11 Volkswagen Neutral JP Morgan Chase & Co.
13:11 Diageo Neutral JP Morgan Chase & Co.
13:10 Delivery Hero Neutral UBS AG
13:10 L'Oréal Buy UBS AG
13:09 BP Hold Jefferies & Company Inc.
12:55 BP Outperform RBC Capital Markets
12:55 BP Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:27 Fielmann Add Baader Bank
12:26 KION GROUP Buy UBS AG
12:11 DEUTZ Outperform Bernstein Research
11:56 CTS Eventim Neutral Goldman Sachs Group Inc.
11:11 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy Deutsche Bank AG
11:10 Air Liquide Buy Deutsche Bank AG
11:09 Befesa Buy UBS AG
11:09 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy UBS AG
11:08 Ahold Delhaize Market-Perform Bernstein Research
11:07 Unilever Outperform Bernstein Research
11:07 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
11:07 Jungheinrich Neutral UBS AG
11:06 Volkswagen Buy Deutsche Bank AG
10:52 Schaeffler Neutral JP Morgan Chase & Co.
10:44 Givaudan Underperform Bernstein Research
10:11 Schaeffler Buy Jefferies & Company Inc.
10:00 T-Mobile US Market-Perform Bernstein Research
09:08 L'Oréal Market-Perform Bernstein Research
09:08 Henkel vz. Market-Perform Bernstein Research
09:08 Danone Outperform Bernstein Research
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