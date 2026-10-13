Mercedes-Benz Group Aktie
|39,67EUR
|0,41EUR
|1,03%
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Mercedes-Benz vor Zahlen zum dritten Quartal von 54 auf 44 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Sector Perform" belassen. Die Geschäfte auf dem chinesischen Markt seien nach wie vor der große Belastungsfaktor, schrieb Tom Narayan in einem Ausblick am Dienstag. Die Auslieferungen seien dort zuletzt auf Jahressicht um fast ein Drittel zurückgegangen. Die Marge im Autogeschäft drohe unter die Zielspanne des Autobauers von 3 bis 5 Prozent zu fallen./bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 11:51 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 11:51 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
|
Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
44,00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
39,80 €
|
Abst. Kursziel*:
10,55%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
39,67 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10,92%
|
Analyst Name::
Tom Narayan
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|
19:04
|ANALYSE-FLASH: RBC senkt Ziel für Mercedes-Benz auf 44 Euro - 'Sector Perform' (dpa-AFX)
|
17:58
|Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 schließt in der Verlustzone (finanzen.at)
|
17:58
|Starker Wochentag in Frankfurt: Zum Ende des Dienstagshandels Pluszeichen im LUS-DAX (finanzen.at)
|
17:58
|Verluste in Frankfurt: DAX schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
15:58
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 fällt (finanzen.at)
|
15:58
|Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX verbucht am Dienstagnachmittag Gewinne (finanzen.at)
|
15:58
|Freundlicher Handel: DAX nachmittags mit Gewinnen (finanzen.at)
|
12:27
|Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich am Dienstagmittag fester (finanzen.at)
Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|18:04
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|09.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18:04
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|09.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.26
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|18.02.25
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|13.01.25
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|03.12.24
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|18:04
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|08.10.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.09.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|22.09.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|39,67
|1,03%
Aktuelle Aktienanalysen
|18:04
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17:54
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|17:08
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17:02
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16:59
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16:41
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16:36
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Kaufen
|DZ BANK
|16:31
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16:22
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:21
|JPMorgan Chase Outperform
|RBC Capital Markets
|14:57
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:49
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14:47
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|14:20
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|13:20
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|13:16
|ABB Neutral
|UBS AG
|13:15
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:14
|GSK Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:14
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:14
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:13
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:12
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:12
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:11
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:11
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:10
|Delivery Hero Neutral
|UBS AG
|13:10
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|13:09
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:55
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|12:55
|BP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:27
|Fielmann Add
|Baader Bank
|12:26
|KION GROUP Buy
|UBS AG
|12:11
|DEUTZ Outperform
|Bernstein Research
|11:56
|CTS Eventim Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:11
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Deutsche Bank AG
|11:10
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|11:09
|Befesa Buy
|UBS AG
|11:09
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|11:08
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|11:07
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|11:07
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|11:07
|Jungheinrich Neutral
|UBS AG
|11:06
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|10:52
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:44
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|10:11
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:00
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|09:08
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|09:08
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|09:08
|Danone Outperform
|Bernstein Research