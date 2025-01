FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Microsoft nach Zahlen von 490 auf 488 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Das zweite Quartal sei eines mit vielen Rekorden gewesen, schrieb Analyst Ingo Wermann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Softwareriese könne die hohe Nachfrage nach Cloud-Lösungen nicht vollständig befriedigen und investiere deshalb Rekordsummen in den Ausbau von Rechenzentren. Diese Ausgaben dürften die Ertragskraft zwar zunächst belasten, sollten sich jedoch langfristig auszahlen./tih/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2025 / 15:39 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2025 / 15:44 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.