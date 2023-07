NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Microsoft nach Zahlen von 350 auf 390 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Softwarekonzern habe ein angesichts des schwierigen wirtschaftlichen Umfelds solides Quartal hinter sich, schrieb Analyst Rishi Jaluria in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auch der Ausblick sehe ordentlich aus. Nachbörslich sei die Aktie zwar unter Druck geraten, da die Anleger schon verfrüht ein Nachlassen des Gegenwinds bei der Optimierung des Cloud-Geschäfts erwartet hätten. Auch was den einsetzenden Rückenwind durch das Thema Künstliche Intelligenz (KI) angehe, habe es wohl zu viel Optimismus gegeben. Das ändere aber nichts an seiner Erwartung einer mehrjährigen Beschleunigungsphase für den Aktienkurs, die in der zweiten Jahreshälfte beginnen dürfte./gl/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.07.2023 / 00:28 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.07.2023 / 00:28 / EDT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.