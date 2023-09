NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat MTU auf "Overweight" mit einem Kursziel von 265 Euro belassen. Nach der Mitteilung des US-Luft- und Raumfahrtkonzerns Raytheon zu überraschend hohen Gesamtkosten für fehlerhafte GTF-Triebwerke seien die Papiere des daran ebenfalls beteiligten Triebwerksbauers MTU um zwölf Prozent gefallen, schrieb Analyst David Perry in einer am Dienstag vorliegenden Studie. An seiner Bewertung von MTU werde er vor der dazu angekündigten Konferenz am Mittwochnachmittag aber noch nichts ändern./gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2023 / 23:40 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2023 / 23:40 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.