Mutares Aktie
|27,30EUR
|1,15EUR
|4,40%
WKN DE: A2NB65 / ISIN: DE000A2NB650
Mutares Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für Mutares von 41 auf 45 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Beteiligungsgesellschaft prüfe derzeit Ausstiegsmöglichkeiten für Nord Gas Solutions (NGS), darunter auch einen Börsengang, schrieb Stefan Augustin in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Seiner Ansicht nach spiegelt der Aktienkurs den Wert von NGS nicht wider./rob/edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 07:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Mutares Buy
|
Unternehmen:
Mutares
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
45,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
27,60 €
|
Abst. Kursziel*:
63,04%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
27,30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
64,84%
|
Analyst Name::
Stefan Augustin
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Mutares
|
22.10.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
22.10.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX liegt im Minus (finanzen.at)
|
22.10.26
|Schwacher Handel: SDAX mittags in der Verlustzone (finanzen.at)
|
22.10.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX präsentiert sich zum Start schwächer (finanzen.at)
|
21.10.26
|Optimismus in Frankfurt: SDAX legt letztendlich zu (finanzen.at)
|
21.10.26
|Pluszeichen in Frankfurt: So performt der SDAX nachmittags (finanzen.at)
|
21.10.26
|Börse Frankfurt: Am Mittag Gewinne im SDAX (finanzen.at)
|
21.10.26
|Schwacher Handel: SDAX präsentiert sich zum Start leichter (finanzen.at)
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|Mutares Buy
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|Warburg Research
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|Mutares Buy
|Warburg Research
|17.03.26
|Mutares Buy
|Warburg Research
|16.03.26
|Mutares Buy
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|09.01.26
|Mutares Buy
|Warburg Research
|22.10.26
|Mutares Buy
|Warburg Research
|18.06.26
|Mutares Buy
|Warburg Research
|17.03.26
|Mutares Buy
|Warburg Research
|16.03.26
|Mutares Buy
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|09.01.26
|Mutares Buy
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|Mutares
|27,30
|4,40%
Aktuelle Aktienanalysen
|22.10.26
|L'Oréal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|VINCI Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|Kering Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|22.10.26
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|22.10.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|JENOPTIK Kaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.26
|Hermès Kaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|Nestlé Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|QIAGEN Halten
|DZ BANK
|22.10.26
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|Sartorius vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|Hermès Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|22.10.26
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|FUCHS Kaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|Hermès Sell
|UBS AG
|22.10.26
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|22.10.26
|Nestlé Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|22.10.26
|London Stock Exchange Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|22.10.26
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
|22.10.26
|Mutares Buy
|Warburg Research
|22.10.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Barclays Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|22.10.26
|Akzo Nobel Hold
|Deutsche Bank AG
|22.10.26
|flatexDEGIRO Hold
|Deutsche Bank AG
|22.10.26
|Commerzbank Equal Weight
|Barclays Capital
|22.10.26
|Hermès Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.26
|GEA Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.26
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|SMA Solar Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.26
|Iberdrola Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|22.10.26
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG