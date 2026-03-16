Mutares Aktie

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WKN DE: A2NB65 / ISIN: DE000A2NB650

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16.03.2026 12:44:43

Mutares Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Mutares nach Jahreszahlen mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Buy" belassen. Umsatz und Nettoergebnis des Finanzinvestors hätten am unteren Ende der Unternehmenszielspannen gelegen, schrieb Tom Mills am Montag./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2026 / 04:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2026 / 04:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Mutares Buy
Unternehmen:
Mutares 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
37,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
29,15 € 		Abst. Kursziel*:
26,93%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
29,30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
26,28%
Analyst Name::
Tom Mills 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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