Mutares Aktie
Mutares Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Mutares nach vorläufigen Zahlen für 2025 mit einem Kursziel von 46 Euro auf "Buy" belassen. Die Private-Equity-Gesellschaft habe sich starke Ziele für 2026 und darüber hinaus gesetzt, schrieb Stefan Augustin in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Der Mittelwert des für dieses Jahr ausgegebenen Zielkorridors für das Nettoergebnis liege über seiner Schätzung./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Mutares Buy
|
Unternehmen:
Mutares
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
46,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
28,40 €
|
Abst. Kursziel*:
61,97%
|
Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
-
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
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