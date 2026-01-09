Mutares Aktie

32,60EUR 0,80EUR 2,52%
Mutares für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2NB65 / ISIN: DE000A2NB650

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
09.01.2026 09:52:39

Mutares Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Mutares von 43 auf 46 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Stefan Augustin bezieht sich in einer am Freitag vorliegenden Studie auf den Kauf des Geschäftsbereichs Engineering Thermoplastics (ETP) in Amerika und Europa vom saudi-arabischen Chemie- und Metallkonzern Sabic sowie den Verkauf des Portfoliounternehmens Kalzip durch die Beteiligungsgesellschaft./mis/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Mutares Buy
Unternehmen:
Mutares 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
46,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
32,50 € 		Abst. Kursziel*:
41,54%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
32,60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
41,10%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Mutares

mehr Nachrichten