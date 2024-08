MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Nestle angesichts eines Chefwechsels auf "Add" mit einem Kursziel von 95 Franken belassen. Analyst Andreas von Arx glaubt in einer am Freitag vorliegenden Studie, dass der bisherige Konzernlenker Schneider vor allem über die Kursentwicklung bei Nestle gestolpert ist. Er sieht in dem abrupten Austausch ein Indiz für Anlegerdruck. Dies sei vielleicht nicht dem Geschmack der Investoren, die statt einer schnellen internen Lösung vielleicht eher eine ausführliche Suche nach einem Nachfolger begrüßt hätten. Die Botschaft sei nun eher Stabilität als langfristige Veränderung./tih/mis



