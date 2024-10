MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Norma Group vor Quartalszahlen von 19 auf 16 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Add" belassen. Angesichts sehr schwacher Pkw-Zulassungszahlen und Produktionskürzungen der großen Hersteller werde der Autozulieferer wohl einen Umsatzrückgang im Quartals- und im Jahresvergleich melden, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Belastend wirkten auch eine Verschlechterung des Geschäftsumfelds für die Lkw-Industrie sowie für Bau- und landwirtschaftliche Fahrzeuge. Trotz vielversprechender längerfristiger Aussichten und einer nach wie vor niedrigen Aktienbewertung vermisst der Experte derzeit einen Auslöser für eine starke kurzfristige Kurserholung./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2024 / 15:31 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST





