Novartis Aktie

135,00EUR -4,12EUR -2,96%
Novartis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267

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23.10.2026 20:39:05

Novartis Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Novartis auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 120 Franken belassen. Die Präsentation der Daten aus Phase-3-Studien REMODEL-1/-2, in denen Remibrutinib in Kombination mit Teriflunomid im Vergleich zur Teriflunomid-Monotherapie bei schubförmiger Multipler Sklerose (RMS) untersucht wurde, habe bei ihm einen gemischten Eindruck hinterlassen, schrieb Trung Huynh am Freitag. Die Erwartungen seien hoch gewesen, betonte er./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 13:15 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 13:15 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Novartis AG Sector Perform
Unternehmen:
Novartis AG 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
120,00 CHF
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
128,00 CHF 		Abst. Kursziel*:
-6,25%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
128,00 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-6,25%
Analyst Name::
Trung Huynh 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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20:39 Novartis Sector Perform RBC Capital Markets
20.10.26 Novartis Neutral UBS AG
16.10.26 Novartis Sector Perform RBC Capital Markets
15.10.26 Novartis Neutral UBS AG
01.10.26 Novartis Sell Goldman Sachs Group Inc.
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Aktien in diesem Artikel

Novartis AG 134,08 -3,62% Novartis AG

Aktuelle Aktienanalysen

20:39 Novartis Sector Perform RBC Capital Markets
19:55 Deutsche Börse Overweight JP Morgan Chase & Co.
19:54 SGL Carbon Hold Jefferies & Company Inc.
18:37 Volvo Car AB Registered b Neutral JP Morgan Chase & Co.
18:29 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.
18:19 L'Oréal Kaufen DZ BANK
17:36 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen DZ BANK
17:36 Eni Kaufen DZ BANK
15:36 Raiffeisen neutral Barclays Capital
14:58 Adyen B.V. Parts Sociales Overweight JP Morgan Chase & Co.
14:57 Barclays Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14:57 Deutsche Bank Buy UBS AG
14:56 Nestlé Neutral UBS AG
14:56 Barclays Overweight JP Morgan Chase & Co.
14:55 Zurich Insurance Neutral UBS AG
14:55 KRONES Kaufen DZ BANK
14:54 London Stock Exchange Overweight JP Morgan Chase & Co.
14:54 Roche Outperform RBC Capital Markets
14:53 arGEN-X Kaufen DZ BANK
14:53 Nokia Overweight JP Morgan Chase & Co.
14:53 L'Oréal Market-Perform Bernstein Research
14:53 Carl Zeiss Meditec Halten DZ BANK
14:52 Nestlé Kaufen DZ BANK
14:52 RENK Kaufen DZ BANK
14:51 London Stock Exchange Buy Deutsche Bank AG
14:50 Nestlé Hold Deutsche Bank AG
14:50 flatexDEGIRO Hold Deutsche Bank AG
14:49 arGEN-X Hold Deutsche Bank AG
14:42 Vossloh Buy Deutsche Bank AG
14:41 VINCI Buy Deutsche Bank AG
14:41 Sartorius vz. Buy UBS AG
14:40 L'Oréal Buy Goldman Sachs Group Inc.
14:40 Sartorius vz. Buy Deutsche Bank AG
14:40 Roche Buy UBS AG
14:40 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
14:40 RELX Buy Deutsche Bank AG
14:40 Oracle Buy Goldman Sachs Group Inc.
14:39 Hermès Sell Goldman Sachs Group Inc.
14:39 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform RBC Capital Markets
14:39 arGEN-X Buy Goldman Sachs Group Inc.
14:39 Medios Buy Deutsche Bank AG
14:38 KRONES Buy Deutsche Bank AG
14:36 Hermès Buy Deutsche Bank AG
14:36 Sartorius vz. Overweight Barclays Capital
14:35 RELX Overweight Barclays Capital
14:35 Barclays Buy Deutsche Bank AG
14:35 Hermès Equal Weight Barclays Capital
14:34 arGEN-X Overweight Barclays Capital
14:33 AXA Buy Jefferies & Company Inc.
14:33 Volvo AB Sector Perform RBC Capital Markets
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