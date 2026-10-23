Novartis Aktie
|135,00EUR
|-4,12EUR
|-2,96%
WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267
Novartis Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Novartis auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 120 Franken belassen. Die Präsentation der Daten aus Phase-3-Studien REMODEL-1/-2, in denen Remibrutinib in Kombination mit Teriflunomid im Vergleich zur Teriflunomid-Monotherapie bei schubförmiger Multipler Sklerose (RMS) untersucht wurde, habe bei ihm einen gemischten Eindruck hinterlassen, schrieb Trung Huynh am Freitag. Die Erwartungen seien hoch gewesen, betonte er./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 13:15 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 13:15 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novartis AG Sector Perform
|
Unternehmen:
Novartis AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
120,00 CHF
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
128,00 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-6,25%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
128,00 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-6,25%
|
Analyst Name::
Trung Huynh
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Novartis AG
|
17:58
|Freitagshandel in Zürich: SMI beendet die Freitagssitzung in der Verlustzone (finanzen.at)
|
17:44
|Press Release: Novartis remibrutinib delivered -2- (Dow Jones)
|
17:44
|Press Release: Novartis remibrutinib delivered -3- (Dow Jones)
|
17:44
|Press Release: Novartis remibrutinib delivered comprehensive disease control in Phase III RMS trials, with proven, robust safety profile (Dow Jones)
|
12:26
|Börse Zürich: SMI zeigt sich am Freitagmittag schwächer (finanzen.at)
|
12:26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SLI präsentiert sich schwächer (finanzen.at)
|
09:28
|Schwache Performance in Zürich: SMI notiert zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
|
22.10.26
|Freundlicher Handel: SLI zum Ende des Donnerstagshandels in Grün (finanzen.at)
Analysen zu Novartis AG
|20:39
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.10.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|16.10.26
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|01.10.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|20:39
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.10.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|16.10.26
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|01.10.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.09.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|28.08.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.09.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.09.26
|Novartis Sell
|Deutsche Bank AG
|30.06.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.04.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|20:39
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.10.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|16.10.26
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|29.09.26
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Novartis AG
|134,08
|-3,62%
Aktuelle Aktienanalysen
|20:39
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19:55
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19:54
|SGL Carbon Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18:37
|Volvo Car AB Registered b Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18:29
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18:19
|L'Oréal Kaufen
|DZ BANK
|17:36
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|17:36
|Eni Kaufen
|DZ BANK
|15:36
|Raiffeisen neutral
|Barclays Capital
|14:58
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:57
|Barclays Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14:57
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|14:56
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|14:56
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:55
|Zurich Insurance Neutral
|UBS AG
|14:55
|KRONES Kaufen
|DZ BANK
|14:54
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:54
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|14:53
|arGEN-X Kaufen
|DZ BANK
|14:53
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:53
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|14:53
|Carl Zeiss Meditec Halten
|DZ BANK
|14:52
|Nestlé Kaufen
|DZ BANK
|14:52
|RENK Kaufen
|DZ BANK
|14:51
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG
|14:50
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|14:50
|flatexDEGIRO Hold
|Deutsche Bank AG
|14:49
|arGEN-X Hold
|Deutsche Bank AG
|14:42
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|14:41
|VINCI Buy
|Deutsche Bank AG
|14:41
|Sartorius vz. Buy
|UBS AG
|14:40
|L'Oréal Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:40
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|14:40
|Roche Buy
|UBS AG
|14:40
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|14:40
|RELX Buy
|Deutsche Bank AG
|14:40
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:39
|Hermès Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:39
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:39
|arGEN-X Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:39
|Medios Buy
|Deutsche Bank AG
|14:38
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|14:36
|Hermès Buy
|Deutsche Bank AG
|14:36
|Sartorius vz. Overweight
|Barclays Capital
|14:35
|RELX Overweight
|Barclays Capital
|14:35
|Barclays Buy
|Deutsche Bank AG
|14:35
|Hermès Equal Weight
|Barclays Capital
|14:34
|arGEN-X Overweight
|Barclays Capital
|14:33
|AXA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:33
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets