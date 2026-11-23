Novartis Aktie
|138,84EUR
|2,04EUR
|1,49%
WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267
Novartis Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Novartis auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 130 Franken belassen. Der Pharmakonzern habe bekanntgegeben, dass erste Ergebnisse seiner kardiovaskulären Studie zum Medikament Leqvio bei atherosklerotischen Herz-Kreislauf-Erkrankungen positiv ausgefallen seien, schrieb Trung Huynh in einer am Montag vorliegenden Studie. Den vollständigen Datensatz wolle Novartis im ersten Halbjahr 2027 veröffentlichen./rob/edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2026 / 08:24 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2026 / 08:24 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novartis AG Sector Perform
|
Unternehmen:
Novartis AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
130,00 CHF
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
126,94 CHF
|
Abst. Kursziel*:
2,41%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
127,84 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
1,69%
|
Analyst Name::
Trung Huynh
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Novartis AG
|
15:58
|Gewinne in Zürich: SMI nachmittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
12:26
|SIX-Handel: SMI mittags fester (finanzen.at)
|
06:00
|Novartis rejects AI industry hopes to cure cancer in five to 10 years (Financial Times)
|
20.11.26
|SIX-Handel SMI beendet den Handel im Minus (finanzen.at)
|
20.11.26
|Freitagshandel in Zürich: SLI schwächelt nachmittags (finanzen.at)
|
20.11.26
|SIX-Handel So entwickelt sich der SMI am Nachmittag (finanzen.at)
|
20.11.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SMI verbucht am Freitagmittag Abschläge (finanzen.at)
|
20.11.26
|Angespannte Stimmung in Zürich: SLI zeigt sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Novartis AG
|14:53
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:38
|Novartis Sell
|Deutsche Bank AG
|10:02
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.11.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|19.11.26
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:53
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:38
|Novartis Sell
|Deutsche Bank AG
|10:02
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.11.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|19.11.26
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|28.08.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|10:38
|Novartis Sell
|Deutsche Bank AG
|10.11.26
|Novartis Sell
|Deutsche Bank AG
|02.11.26
|Novartis Sell
|Deutsche Bank AG
|01.10.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.09.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:53
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:02
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.11.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|19.11.26
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Novartis AG
|137,98
|0,86%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:53
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:42
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|14:37
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|14:31
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|14:29
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|14:24
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|14:23
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|14:21
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|14:20
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|14:18
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|12:42
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:39
|Verbund neutral
|Deutsche Bank AG
|12:17
|Evonik Halten
|DZ BANK
|11:23
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:20
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:19
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|10:55
|Bayer Buy
|UBS AG
|10:53
|PORR accumulate
|Erste Group Bank
|10:52
|Fresenius Buy
|UBS AG
|10:42
|RATIONAL Buy
|MPCM
|10:40
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:38
|Novartis Sell
|Deutsche Bank AG
|10:06
|DEUTZ Buy
|Deutsche Bank AG
|10:02
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:01
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|09:32
|Bayer Buy
|Deutsche Bank AG
|09:22
|National Grid Hold
|Deutsche Bank AG
|09:13
|Iberdrola Buy
|Deutsche Bank AG
|09:03
|Engie Buy
|Deutsche Bank AG
|09:03
|Enel Hold
|Deutsche Bank AG
|09:00
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|08:48
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|08:32
|Nike Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:19
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:05
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|07:58
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:57
|Hennes & Mauritz AB Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:56
|Ferrari Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:55
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:54
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:40
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|07:25
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:22
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|07:20
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|07:17
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|07:09
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:07
|Brenntag Underweight
|Barclays Capital
|06:57
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:53
|AUTO1 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:40
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.