Novartis Aktie
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WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267
Novartis Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novartis auf "Buy" mit einem Kursziel von 140 Franken belassen. Emmanuel Papadakis analysierte jüngste Fachbeiträge hinsichtlich möglicher Rückschlüsse auf den Ausgang der HORIZON-Studie mit dem Blutfettsenker Pelacarsen. Zwei aktuelle Berichte sorgten für gewissen Optimismus, so der Experte in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2026 / 07:50 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novartis AG Buy
|
Unternehmen:
Novartis AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
140,00 CHF
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
125,40 CHF
|
Abst. Kursziel*:
11,64%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
124,88 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
12,11%
|
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Novartis AG
|
27.08.26
|Schwache Performance in Europa: STOXX 50 schwächelt zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
27.08.26
|Zurückhaltung in Zürich: SLI fällt zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
27.08.26
|Minuszeichen in Zürich: SMI letztendlich mit Abgaben (finanzen.at)
|
27.08.26
|Schwacher Handel: SMI präsentiert sich am Donnerstagnachmittag schwächer (finanzen.at)
|
27.08.26
|Handel in Zürich: SLI schwächelt (finanzen.at)
|
26.08.26
|Pluszeichen in Zürich: SMI bewegt sich zum Ende des Mittwochshandels im Plus (finanzen.at)
|
26.08.26
|SLI aktuell: Börsianer lassen SLI zum Handelsende steigen (finanzen.at)
|
26.08.26
|Handel in Zürich: SMI steigt am Nachmittag (finanzen.at)
Analysen zu Novartis AG
|08:34
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
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|27.07.26
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|08:34
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|Novartis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:34
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
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|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.04.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.03.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.03.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.07.26
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|23.07.26
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|Bernstein Research
|22.07.26
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Aktien in diesem Artikel
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Aktuelle Aktienanalysen
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|Bernstein Research
|07:05
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|JP Morgan Chase & Co.
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|DZ BANK
|27.08.26
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|27.08.26
|BMW Halten
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|27.08.26
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|DZ BANK
|27.08.26
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|27.08.26
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|27.08.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.08.26
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|27.08.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.26
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|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.08.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|Bilfinger Buy
|UBS AG
|27.08.26
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.08.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.08.26
|CTS Eventim Kaufen
|DZ BANK