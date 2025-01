ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nvidia mit einem Kursziel von 185 US-Dollar auf "Buy" belassen. Der US-Konzern habe auf jüngste Sorgen am Markt hinsichtlich Lieferketten und dem Blackwell-Start reagiert, schrieb Analyst Timothy Arcuri in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Er bleibt optimistisch, dass im vierten Geschäftsquartal starke Ergebnisse erzielt und auch für das erste Quartal starke Signale gesendet werden./ag/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2025 / 03:26 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2025 / 03:26 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.