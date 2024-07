ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Pernod Ricard mit Blick auf den Verkauf des internationalen Weingeschäfts auf "Neutral" mit einem Kursziel von 138 Euro belassen. Nach Jahren der Spekulation in Medien sei es nun dazu gekommen, schrieb Analyst Sanjeet Aujla in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Pernod Ricard sollte von dem Verkauf profitieren, denn das Geschäft habe Umsatz und Margen stets belastet./bek/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2024 / 18:01 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2024 / 18:01 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.