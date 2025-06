NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ProSiebenSat.1 mit einem Kursziel von 7 Euro auf "Market-Perform" belassen. Entgegen den Befürchtungen sei das Aktionärstreffen ohne Drama verlaufen, und die meisten Tagesordnungspunkte seien mit großer Mehrheit angenommen worden, schrieb Annick Maas am Montag im Nachklapp der jüngsten Hauptversammlung. Sie passte ihr Bewertungsmodell an die Zahlen für das erste Quartal sowie an den nachgebenden Werbemarkt und das schwächere Dating-Segment an./rob/edh/ag



