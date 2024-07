NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Reckitt nach Quartalszahlen des Konsumgüterkonzerns auf "Hold" mit einem Kursziel von 4400 Pence belassen. Die positive Kursreaktion auf die angekündigte Überarbeitung der Unternehmensstrategie könnte im Tagesverlauf nachlassen, da die jüngste Volumenentwicklung enttäusche und der Ausblick gesenkt worden sei, schrieb Analyst David Hayes in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Restrukturierungspläne seien zudem recht vage./gl/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2024 / 03:38 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2024 / 03:38 / ET



