MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Redcare Pharmacy auf "Buy" mit einem Kursziel von 175 Euro belassen. Die Online-Apotheke habe für ihre eHealth-CardLink-Lösung die Anbieterzulassung der Gematik erhalten, und gleichzeitig habe der Entwicklungspartner eHealth Experts die Produktzulassung bekommen, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies beides sei ein wichtiger Meilenstein, was die Wachstumschancen durch das elektronische Rezept (eRezept) betreffe./ck/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2024 / 06:10 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.