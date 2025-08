HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Stabilus nach Quartalszahlen von 57 auf 32 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Resultate des Auto- und Industriezulieferers seien klar negativ gewesen, schrieb Analystin Yasmin Steilen in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Hinzu komme der trübere Ausblick. Die Kaufempfehlung sei aber weiterhin gerechtfertigt, da der aktuelle Kurs sogar Kapitalmaßnahmen einpreise, obwohl diese wohl recht unwahrscheinlich seien./mf/la



