NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Relx auf "Outperform" mit einem Kursziel von 4160 Pence belassen. Nach dem jahrelangen starken Lauf wirkten die Aktien mittlerweile anspruchsvoll bewertet, allerdings seien sie nach einer gründlichen Analyse alles andere als teuer, schrieb Analyst Christophe Cherblanc in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Produktangebot sei gut und das Management sei bei Reinvestitionen ins Geschäft sehr umsichtig./mis/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2025 / 19:23 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2025 / 19:23 / UTC



