NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Relx auf "Overweight" mit einem Kursziel von 4250 Pence belassen. Die Konsensschätzungen für das diesjährige Wachstum von Relx und Informa dürften zu niedrig sein, schrieb Analyst Daniel Kerven in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das lege eine Preisanalyse großer Geschäftsveranstaltungen der Medienkonzerne und Konferenzveranstalter nahe./bek/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2024 / 23:52 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2024 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.