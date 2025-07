HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Renault nach Halbjahreszahlen und gekappten Jahreszielen von 55 auf 48 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Marktherausforderungen nähmen zu, schrieb Romain Gourvil in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Die Zahlen des Autobauers seien schwächer als erwartet gewesen und die beträchtlichen Gewinnwarnungen rund einen Monat nach dem Weggang des Vorstandschefs nicht hilfreich. Das Risiko-Chance-Verhältnis sei aber weiterhin positiv und die revidierte Margenprognose realistisch./rob/ck/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2025 / 05:35 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



