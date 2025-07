ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Renault von 44 auf 38 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Bei dem Autobauer sei es entscheidend, ob Anleger an eine Erholung im zweiten Halbjahr glauben oder nicht, schrieb David Lesne in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der neue Vorstandschef sei bereits maßgeblich an der Ausarbeitung des Strategieplans "Renaulution" beteiligt gewesen und so dürfte ein neuer Mittelfristplan kaum davon abweichen. Er rechnet mit diesem im ersten Quartal 2026./rob/tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2025 / 11:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.