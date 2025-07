FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Renault nach einer Gewinnwarnung von 55 auf 47 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Die neue Margenprognose der Franzosen sehe zwar noch immer solide aus, auch im Vergleich zu Wettbewerbern, schrieb Analyst Christoph Laskawi am Mittwoch. Die Gewinnwarnung sei jedoch ein weiterer Schlag für die Stimmung gegenüber den Aktien. Der Experte senkte die Gewinnschätzungen für Renault 2025 und die Jahre danach./bek/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2025 / 08:07 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.