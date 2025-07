ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Renault mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst David Lesne verwies am Donnerstag auf die erste Gewinnwarnung des Autobauers seit einigen Jahren, die den Aktienkurs erheblich belastet habe. Das neue Ziel für die operative Ergebnismarge lasse erwarten, dass das zweite Halbjahr besser sein werde als das erste. Doch daran zweifelten einige Investoren. Mut mache aber das starke Auftragsbuch der Franzosen./rob/ck/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2025 / 05:06 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.