Rheinmetall Aktie

1 055,80EUR -2,20EUR -0,21%
Rheinmetall für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009

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20.10.2026 07:14:44

Rheinmetall Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Rheinmetall von 1600 auf 1360 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Auf dem diesjährigen Kapitalmarkttag am 26. und 27. November sollte sich der Rüstungskonzern und Autozulieferer anders als in der Vergangenheit keine immer höheren, sondern konservative Ziele setzen, um erneute Enttäuschungen zu vermeiden, schrieb Sven Weier am Montag. Er hofft allerdings für das Bewertungspotenzial, dass das Management mit Blick auf die künftige Rolle des Unternehmens im Rüstungsgeschäft in die Offensive geht./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 12:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Rheinmetall AG Buy
Unternehmen:
Rheinmetall AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
1 360,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
1 056,80 € 		Abst. Kursziel*:
28,69%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
1 055,80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
28,81%
Analyst Name::
Sven Weier 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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20.10.26 Rheinmetall Buy UBS AG
19.10.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
09.10.26 Rheinmetall Outperform RBC Capital Markets
09.10.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
09.10.26 Rheinmetall Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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Aktien in diesem Artikel

Rheinmetall AG 1 055,80 -0,21% Rheinmetall AG

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20.10.26 EssilorLuxottica Outperform RBC Capital Markets
20.10.26 Salesforce Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.10.26 Salesforce Sector Perform RBC Capital Markets
20.10.26 Hannover Rück Neutral JP Morgan Chase & Co.
20.10.26 Santander Buy UBS AG
20.10.26 National Grid Sell UBS AG
20.10.26 NORMA Group Kaufen DZ BANK
20.10.26 Novartis Neutral UBS AG
20.10.26 Oracle Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.10.26 FUCHS Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.10.26 Deutsche Telekom Overweight Barclays Capital
20.10.26 Santander Overweight Barclays Capital
20.10.26 Ryanair Neutral Goldman Sachs Group Inc.
20.10.26 DHL Group Overweight Barclays Capital
20.10.26 BBVA Equal Weight Barclays Capital
20.10.26 Saint-Gobain Hold Deutsche Bank AG
20.10.26 Heidelberg Materials Buy Deutsche Bank AG
20.10.26 WACKER CHEMIE Hold Deutsche Bank AG
20.10.26 RATIONAL Hold Deutsche Bank AG
20.10.26 L'Oréal Sell Deutsche Bank AG
20.10.26 FUCHS Buy Deutsche Bank AG
20.10.26 Vodafone Group Underweight Barclays Capital
20.10.26 Ottobock Buy Deutsche Bank AG
20.10.26 Porsche Automobil Buy Deutsche Bank AG
20.10.26 PNE Buy Warburg Research
20.10.26 Wacker Neuson Buy Warburg Research
20.10.26 Dürr Buy Warburg Research
20.10.26 Apple Neutral UBS AG
20.10.26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
20.10.26 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
20.10.26 Enel Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.10.26 Schneider Electric Buy Deutsche Bank AG
20.10.26 Befesa Hold Deutsche Bank AG
20.10.26 Lufthansa Hold Deutsche Bank AG
20.10.26 Ryanair Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.10.26 London Stock Exchange Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.10.26 Deutsche Börse Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.10.26 Eni Sector Perform RBC Capital Markets
20.10.26 ABB Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.10.26 Schneider Electric Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.10.26 KWS SAAT Kaufen DZ BANK
20.10.26 Andritz kaufen Deutsche Bank AG
20.10.26 ABB Market-Perform Bernstein Research
20.10.26 BAWAG kaufen Deutsche Bank AG
20.10.26 Akzo Nobel Market-Perform Bernstein Research
20.10.26 BASF Outperform Bernstein Research
20.10.26 Givaudan Underperform Bernstein Research
20.10.26 Linde Outperform Bernstein Research
20.10.26 L'Oréal Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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