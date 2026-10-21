Rheinmetall Aktie
|1 055,80EUR
|-2,20EUR
|-0,21%
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
Rheinmetall Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Rheinmetall von 1600 auf 1360 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Auf dem diesjährigen Kapitalmarkttag am 26. und 27. November sollte sich der Rüstungskonzern und Autozulieferer anders als in der Vergangenheit keine immer höheren, sondern konservative Ziele setzen, um erneute Enttäuschungen zu vermeiden, schrieb Sven Weier am Montag. Er hofft allerdings für das Bewertungspotenzial, dass das Management mit Blick auf die künftige Rolle des Unternehmens im Rüstungsgeschäft in die Offensive geht./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 12:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rheinmetall AG Buy
|
Unternehmen:
Rheinmetall AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
1 360,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
1 056,80 €
|
Abst. Kursziel*:
28,69%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
1 055,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
28,81%
|
Analyst Name::
Sven Weier
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Rheinmetall AG
|
20.10.26
|ROUNDUP: Demonstranten kleben sich vor Rheinmetall-Firmengelände fest (dpa-AFX)
|
20.10.26
|ROUNDUP: Demonstranten kleben sich vor Rheinmetall-Firmengelände fest (dpa-AFX)
|
20.10.26
|ANALYSE-FLASH: UBS senkt Ziel für Rheinmetall auf 1360 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
|
20.10.26
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 liegt zum Start im Minus (finanzen.at)
|
20.10.26
|XETRA-Handel LUS-DAX gibt zum Start nach (finanzen.at)
|
20.10.26
|XETRA-Handel DAX beginnt Dienstagshandel mit Verlusten (finanzen.at)
|
20.10.26
|Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 verbucht zum Start des Dienstagshandels Abschläge (finanzen.at)
|
19.10.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX präsentiert sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Rheinmetall AG
|20.10.26
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|19.10.26
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|09.10.26
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|09.10.26
|Rheinmetall Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.10.26
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|19.10.26
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|09.10.26
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|09.10.26
|Rheinmetall Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.10.26
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|19.10.26
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|09.10.26
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|07.10.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|Rheinmetall Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.09.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.08.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Rheinmetall AG
|1 055,80
|-0,21%
Aktuelle Aktienanalysen
|20.10.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|20.10.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.10.26
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Santander Buy
|UBS AG
|20.10.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|20.10.26
|NORMA Group Kaufen
|DZ BANK
|20.10.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|20.10.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|20.10.26
|Santander Overweight
|Barclays Capital
|20.10.26
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.10.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|20.10.26
|BBVA Equal Weight
|Barclays Capital
|20.10.26
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Heidelberg Materials Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Vodafone Group Underweight
|Barclays Capital
|20.10.26
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|PNE Buy
|Warburg Research
|20.10.26
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|20.10.26
|Dürr Buy
|Warburg Research
|20.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|20.10.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.10.26
|ABB Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.10.26
|Schneider Electric Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.10.26
|KWS SAAT Kaufen
|DZ BANK
|20.10.26
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|20.10.26
|BAWAG kaufen
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research
|20.10.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|20.10.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|20.10.26
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|20.10.26
|L'Oréal Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)