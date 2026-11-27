Rheinmetall Aktie
|794,60EUR
|19,50EUR
|2,52%
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
Rheinmetall Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rheinmetall anlässlich der korrigierten Mittelfristziele vom Kapitalmarkttag mit einem Kursziel von 1150 Euro auf "Neutral" belassen. Die reduzierten Geschäftsziele für das Jahr 2030 lägen unter den mittleren Schätzwerten auf Bloomberg, schrieb David Perry am Freitag. Das neue Umsatzziel sei wesentlich glaubwürdiger, der aktualisierte Ausblick für die Ebita-Marge erscheine jedoch nach wie vor sehr ehrgeizig./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2026 / 09:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2026 / 09:49 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rheinmetall AG Neutral
|
Unternehmen:
Rheinmetall AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
1 150,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
791,40 €
|
Abst. Kursziel*:
45,31%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
794,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
44,73%
|
Analyst Name::
David H Perry
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Rheinmetall AG
|
12:04
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Rheinmetall auf 'Buy' - Ziel 1100 Euro (dpa-AFX)
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11:28
|Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet Rheinmetall-Aktie mit Buy in neuer Analyse (finanzen.at)
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11:01
|Rheinmetall-Aktie: Mitarbeiter bei iranischem Angriff in Kuwait getötet (Dow Jones)
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10:08
|Rheinmetall kappt wie erwartet Mittelfristziele - 2026er-Prognose bestätigt (dpa-AFX)
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09:42
|Rheinmetall: Rumänien ruft restlichen 738-Mio-EUR-Auftrag aus Rahmenvertrag ab (Dow Jones)
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09:28
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX zeigt sich zum Handelsstart fester (finanzen.at)
|
09:28
|XETRA-Handel: DAX startet mit Gewinnen (finanzen.at)
|
09:28
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 beginnt Sitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
Analysen zu Rheinmetall AG
|11:14
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|11:03
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:40
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.11.26
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|25.11.26
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|11:14
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|11:03
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:40
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.11.26
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|25.11.26
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|11:14
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|10:40
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.11.26
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|24.11.26
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|16.11.26
|Rheinmetall Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:03
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.26
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|19.11.26
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|13.11.26
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|10.11.26
|Rheinmetall Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Rheinmetall AG
|796,50
|2,76%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:24
|Verbund Sell
|UBS AG
|11:14
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|11:03
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:50
|ams buy
|Baader Bank
|10:40
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:24
|Alzchem Group Buy
|MPCM
|10:11
|Wienerberger accumulate
|Erste Group Bank
|09:58
|BMW Halten
|DZ BANK
|09:32
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:25
|SAP Neutral
|UBS AG
|09:00
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:59
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:57
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:57
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:55
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:53
|BNP Paribas Hold
|Deutsche Bank AG
|08:53
|SCHOTT Pharma Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:48
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08:34
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|08:05
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|07:54
|Fresenius Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:48
|Rolls-Royce Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:42
|SAFRAN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:38
|MTU Aero Engines Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:34
|K+S Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:31
|Talanx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|Hannover Rück Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|Assicurazioni Generali Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:29
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:29
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:28
|Zurich Insurance Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:27
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:22
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:22
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:22
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:21
|Hermès Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:21
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:07
|SMA Solar Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:36
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:34
|adidas Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.26
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.11.26
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.11.26
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|26.11.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.26
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.