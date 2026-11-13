Rheinmetall Aktie
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WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
Rheinmetall Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Rheinmetall auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 1000 Euro belassen. Im Juni sei der Auftrag für die F126-Fregatten zugunsten von TKMS gekippt und mit jenen des Typs F127 sei ein ähnliches Schicksal nicht ausgeschlossen, schrieb Adrien Rabier in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er glaubt zwar noch an den Auftrag durch die Bundeswehr, ihn würde es aber nicht wundern, wenn sich das Projekt weiter verzögert oder der Umfang verkleinert wird. Deutschland werde bei den Militärausgaben disziplinierter. Fundamental wären die Auswirkungen eher gering, doch aktienseitig seien die Gefahren größer, wenn das Vertrauen in Rheinmetall weiter leidet./tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 21:57 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rheinmetall AG Market-Perform
|
Unternehmen:
Rheinmetall AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
1 000,00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
757,90 €
|
Abst. Kursziel*:
31,94%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
762,90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
31,08%
|
Analyst Name::
Adrien Rabier
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Rheinmetall AG
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09:28
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Analysen zu Rheinmetall AG
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