HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Rheinmetall auf "Buy" mit einem Kursziel von 680 Euro belassen. Die jüngste Übernahme des US-Fahrzeugspezialisten Loc Performance dürfte Synergien für den Rüstungskonzern ermöglichen, schrieb Analyst Simon Keller in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Außerdem bringe der Deal strategische Vorteile mit der verstärkten Präsenz in den USA mit sich. Die Finanzierung der Übernahme sollte kein Problem darstellen./niw/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2024 / 08:22 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.08.2024 / 08:22 / MESZ



