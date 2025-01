HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Rheinmetall von 750 auf 920 Euro angehoben und signalisiert damit wieder starkes Kurspotenzial. Seine Einstufung ließ Analyst Simon Keller am Mittwoch folglich auf "Buy". "Rheinmetall wächst mit vollem Tempo", so der Experte. Das dürften auch die Quartalszahlen zeigen. Den Auftragseingang erwartet er 2025 dreimal so hoch wie den verbuchten Umsatz (book-to-bill-ratio)./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2025 / 08:19 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / / MEZ



