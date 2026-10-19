Rheinmetall Aktie

1 044,40EUR -44,80EUR -4,11%
Rheinmetall für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
19.10.2026 07:41:37

Rheinmetall Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 1200 Euro auf "Outperform" belassen. Mit dem "Association of the US Army"-Treffen in der vergangenen Woche habe das größte Armeeereignis des Jahres mit über 700 Unternehmen stattgefunden, schrieb Douglas Harned am Montag. Das Führungspersonal von US-Armee und Pentagon habe die neue Herangehensweise unterstrichen, wie mehr Zugang für neue Wettbewerber, offene Architekturen, das "Recht auf Reparatur" und die Vermeidung von sehr teuren "exquisiten" Lösungen. Zudem sei der hohe Bedarf an Munition und Raketen betont worden./mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 01:49 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / 04:01 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Rheinmetall AG Outperform
Unternehmen:
Rheinmetall AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
1 200,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
1 090,40 € 		Abst. Kursziel*:
10,05%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
1 044,40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14,90%
Analyst Name::
Douglas S. Harned 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Rheinmetall AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Rheinmetall AG

mehr Analysen
07:41 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
09.10.26 Rheinmetall Outperform RBC Capital Markets
09.10.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
09.10.26 Rheinmetall Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.10.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Rheinmetall AG 1 065,80 -2,15% Rheinmetall AG

Aktuelle Aktienanalysen

09:13 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Outperform Bernstein Research
09:06 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy Deutsche Bank AG
08:58 DHL Group Buy Deutsche Bank AG
08:12 Roche Outperform RBC Capital Markets
08:04 McDonald's Buy UBS AG
07:53 ASML NV Outperform Bernstein Research
07:43 KRONES Market-Perform Bernstein Research
07:42 Lufthansa Buy UBS AG
07:41 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
07:41 SpaceX Outperform Bernstein Research
07:40 Boeing Outperform Bernstein Research
07:37 Schneider Electric Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:33 Alstom Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:32 Deutsche Telekom Market-Perform Bernstein Research
07:31 Bilfinger Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:30 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:19 Bilfinger Buy UBS AG
07:18 Stellantis Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:14 Renault Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:13 Fresenius Medical Care Underweight JP Morgan Chase & Co.
07:02 TAG Immobilien Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06:57 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:56 Apple Underperform Jefferies & Company Inc.
06:52 Nordex Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06:28 Intel Neutral JP Morgan Chase & Co.
16.10.26 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.10.26 DHL Group Outperform RBC Capital Markets
16.10.26 Commerzbank Neutral JP Morgan Chase & Co.
16.10.26 Lufthansa Halten DZ BANK
16.10.26 Givaudan Halten DZ BANK
16.10.26 KION GROUP Kaufen DZ BANK
16.10.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Jefferies & Company Inc.
16.10.26 Schneider Electric Kaufen DZ BANK
16.10.26 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.10.26 Santander Buy UBS AG
16.10.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy UBS AG
16.10.26 TotalEnergies Buy UBS AG
16.10.26 Givaudan Neutral UBS AG
16.10.26 Wienerberger verkaufen UBS AG
16.10.26 AIXTRON Hold Deutsche Bank AG
16.10.26 Erste Group Bank kaufen UBS AG
16.10.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy Deutsche Bank AG
16.10.26 Dürr Hold Deutsche Bank AG
16.10.26 Fresenius Buy Deutsche Bank AG
16.10.26 HENSOLDT Buy Deutsche Bank AG
16.10.26 AIXTRON Buy Warburg Research
16.10.26 Bilfinger Buy Deutsche Bank AG
16.10.26 ASML NV Buy Deutsche Bank AG
16.10.26 Airbus Buy Deutsche Bank AG
16.10.26 EVOTEC Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen