NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für RWE auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 38,50 Euro belassen. Analystin Deepa Venkateswaran untersuchte in einer am Freitag vorliegenden Studie alternative Modelle zur Vergütung von Projekten im Bereich der erneuerbaren Energien, die nicht auf Differenzkontrakten oder Stromabnahmeverträgen basieren, die sich wiederum auf die tatsächliche Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien beziehen. Die politischen Entscheidungsträger müssten sich für die Bewertung solcher Alternativen Zeit nehmen, um Methoden zur Berechnung der fiktiven oder Referenzproduktion zu entwickeln und zu testen. Dies sei für Deutschland besonders wichtig./la/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2024 / 17:47 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.09.2024 / 04:29 / UTC





