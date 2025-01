ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Sanofi mit einem Kursziel von 115 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Jo Walton hält die Aktie von Sanofi auf dem Weg in das Jahr 2025 für eine der attraktivsten im europäischen Pharmasektor. Die Aktie sei im vierten Quartal erheblich unter Druck geraten und werde nun mit einem deutlichen Abschlag im Vergleich zu den großen europäischen Branchenkollegen gehandelt, schrieb er in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Zur Vorlage der Zahlen Ende Januar rechnet er unter anderem mit der Bekanntgabe von Aktienrückkaufplänen./ck/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2025 / 22:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2025 / 22:17 / GMT





