NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat SAP aus Bewertungsgründen von "Underperform" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 105 auf 115 Euro angehoben. Die lange erwartete Aktualisierung der Unternehmensplanung für 2025 habe wie schon von ihm erwartet enttäuscht, schrieb Analyst Charles Brennan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Statt der angekündigten Anhebung der Ziele sei lediglich eine Senkung der Prognose für den währungsbereinigten Barmittelzuflusses herausgekommen. Zudem habe sich der Bewertungsabschlag zum Branchenkollegen Microsoft ausgeweitet, womit seine bisherige Anlageempfehlung nicht mehr angemessen sei./gl/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.06.2023 / 10:33 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.06.2023 / 19:00 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.